100- und 200-Euro-Schein: Bundesbank erwartet reibungslose Umstellung auf neue Euro-Noten

FrankfurtMehr als zwei Milliarden neue 100- und 200-Euro-Scheine bringen die Notenbanken im Euro-Raum von Ende Mai an unters Volk. „Wir gehen davon aus, dass die Umstellung von Automaten auf die Scheine mit den verbesserten Sicherheitsmerkmalen reibungslos geklappt hat“, sagte Bundesbankvorstand Johannes Beermann am Dienstag in Frankfurt.