 440 Millionen weniger : Gewinn der DZ Bank bricht ein

FrankfurtDie DZ Bank muss wegen des Gegenwinds an den Kapitalmärkten einen kräftigen Ergebnisrückgang hinnehmen. Wie das Zentralinstitut der deutschen Volks- und Raiffeisenbanken am Dienstag in Frankfurt mitteilte, ging der Gewinn vor Steuern 2018 auf 1,37 (Vorjahr: 1,81) Milliarden Euro zurück. Unter dem Strich blieben davon 918 Millionen Euro nach 1,1 Milliarden Euro im Vorjahr.