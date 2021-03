450connect Energieversorger erhalten eigene Funkfrequenzen

Im Ringen um eine eigene Funkfrequenz haben sich deutsche Energieversorger durchgesetzt. Die Bundesnetzagentur erteilte am Dienstag der von über 200 Unternehmen getragenen 450connect GmbH den Zuschlag für die Nutzung der 450-Megahertz-Frequenzen. Die Energiebranche will den Frequenzbereich, in dem früher das analoge C-Mobilfunknetz funkte, für die Digitalisierung der Energiewende einsetzen – etwa für den Anschluss intelligenter Stromzähler, der sogenannten Smart Meter.