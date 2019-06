87 Prozent der Beschäftigten Paypal streicht massenhaft Jobs in Berlin

Paypal bestätigte am Montag das Vorhaben, den Standort im Berliner Stadtteil Wilmersdorf „neu zu strukturieren.“ Der Vorschlag des Unternehmens sehe vor, „dass Teile der Arbeit von den Teams in Berlin Wilmersdorf an andere PayPal- oder Standorte externer Partner verlegt werden“, teilte eine Sprecherin am Montag mit.