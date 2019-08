A5 in Südhessen: Drei Monate Elektro-Autobahn: Wo sind die Strom-Laster?

Scania-Konkurrent Daimler setzt statt auf die Oberleitungstechnik auf rein batteriebetriebene Fahrzeuge. Das Unternehmen arbeite an Zukunftslösungen, die weltweit eine hohe Wahrscheinlichkeit auf Umsetzung haben, heißt es auf der Homepage des Autobauers. „Diese sieht das Unternehmen im Augenblick bei der Oberleitung aufgrund ihrer hohen Infrastrukturkosten nicht - auch angesichts der rapiden Entwicklung der Batterie- und Brennstoffzellentechnologie.“ Allerdings will Daimler auf der geplanten Oberleitungsstrecke in Baden-Württemberg einen Direktvergleich zwischen seinen E-Lastern und den Hybrid-Oberleitungs-Fahrzeugen machen.