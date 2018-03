ABLV Bank: Geldwäsche-Krise zeigt offene Flanke der EZB-Bankenaufsicht

Während die Vorwürfe gegen Lettlands Notenbankchef noch nicht geklärt sind, ist das Schicksal der ABLV Bank besiegelt. Nach einem Zahlungsmoratorium, mit dem Kontoabflüsse gestoppt werden sollten, stufte die EZB das Institut als nicht-überlebensfähig ein. Nun steht die Abwicklung an. Die USA hatten dem Geldhaus vorgeworfen, Kunden zu ermöglichen, UN-Sanktionen gegen Nordkorea zu unterlaufen. Strafmaßnahmen wurden angedroht. Die Bank wies die Vorwürfe zurück. Als die Sanktionsandrohung bekanntwurde, zogen Kunden jedoch in kurzer Zeit rund 600 Millionen Euro von ihren Konten ab. Die Folge: Das Institut geriet in finanzielle Schieflage. Die ABLV ist eine von nur drei direkt von der EZB beaufsichtigten Banken in Lettland, das seit 2014 Teil der Währungsunion ist.