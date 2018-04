Absprachen beim „Angstbarometer“?: Händler klagt wegen Manipulation an Wall-Street-Index

New YorkIn Chicago ist am Freitag Klage wegen angeblicher Manipulation eines wichtigen US-Börsenbarometers eingereicht worden. Sie richtet sich gegen Citigroup, Citadel Securities und fünf weitere Finanzfirmen, die sich bei dem Betrug abgesprochen haben sollen. Konkret geht es um den Volatilitätsindex (VIX) der Chicagoer Börse CBOE, der das Ausmaß von Kursschwankungen abbildet und daher auch als „Angstbarometer“ der Wall Street gilt. In der am Freitag eingereichten Klageschrift wird ferner die CBOE beschuldigt, die Manipulation zugelassen zu haben, um höhere Transaktionsgebühren zu kassieren. Gerüchte waren immer wieder aufgetaucht.