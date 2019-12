Abwicklung im Krisenfall: US-Behörden bemängeln „Testamente“ von sechs Großbanken

Die US-Behörden haben die Pläne von sechs Großbanken für eine Abwicklung im Krisenfall bemängelt. Wie die US-Notenbank (Fed) und der Einlagensicherungsfonds (FDIC) am Dienstag mitteilten, müssen Bank of America, Bank of New York Mellon, Citigroup, Morgan Stanley, State Street und Wells Fargo ihre sogenannten Testamente (living wills) bis Ende März 2020 nachbessern.