Abwicklungsgesellschaft: Verkauf der Depfa an österreichische Bawag abgeschlossen

Die Bundesregierung kann eine der Hinterlassenschaften aus der Finanzkrise nun endgültig ad acta legen. Der Verkauf der irischen Depfa Bank an die österreichische Bawag ist vollzogen worden, wie die staatliche Abwicklungsgesellschaft FMS Wertmanagement (FMS-WM) am Freitag in München mitteilte. Über den Verkaufspreis sei Stillschweigen vereinbart worden.