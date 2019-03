ADP-Auswertung: US-Unternehmen schaffen im Februar weniger Jobs als zu Jahresbeginn

Die etwas schlechter als erwartet ausgefallenen Zahlen für Februar setzten dem Dollar zu. Am Freitag steht der Arbeitsmarktbericht der Regierung an, der über die Jobs in der Privatwirtschaft hinaus auch Stellen im öffentlichen Dienst ausweist. Auch dabei rechnen Experten mit einem Abflauen des Booms. Außerhalb der Landwirtschaft könnten demnach 180.000 Arbeitsplätze geschaffen worden sein nach 304.000 im Januar.