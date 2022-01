Adtran: US-Glasfaseranbieter senkt Annahmeziel um Übernahme von Adva Optical zu retten

Nach den Plänen von Adtran sollen die Adva-Aktionäre in Aktien bezahlt werden. Sie sollen je Adva-Aktie 0,8244 Anteilsscheine einer neu gegründeten Holding erhalten, in der beide Firmen aufgehen sollen. Als die Amerikaner das Angebot Ende August vorlegten, hatten sie den Wert des Angebots auf 14,98 Euro je Aktie beziffert, insgesamt 759 Millionen Euro. Die im Kleinwerteindex SDax gelisteten Adva-Aktien eröffneten am Dienstag bei 13,29 Euro und stiegen am Morgen zwischenzeitlich um 4,3 Prozent auf 13,86 Euro.