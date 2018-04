Ärzte- und Apothekerbank : Apobank erwägt Arztpraxen zu vermieten, um ihr Wachstum zu steigern

Frankfurt Die Ärzte- und Apothekerbank (Apobank) will ihr Geschäftsmodell erweitern. So erwägt sie, selbst in die Vermietung von Arztpraxen einzusteigen. Es gebe die Überlegung, solche Praxen an junge Mediziner zu vermieten und diesen jedes Jahr zum Kauf anzubieten, sagte Apobank-Chef Ulrich Sommer am Mittwoch. Hintergrund ist, dass junge Mediziner häufig die hohe Investition in eine eigene Praxis scheuen.