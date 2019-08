AGCS: Allianz-Studie: Mehr Qualitätsmängel bei großen Bauprojekten

„Wir sehen eine Zunahme an Schäden im Zusammenhang mit Mängeln und unzureichender Qualitätskontrolle auf breiter Front“, sagt Martin Eckel, globaler Schadenregulierer bei AGCS. Dazu komme, dass am Bau von Flughäfen oder Kraftwerken heute in der Regel Firmen aus der ganzen Welt beteiligt seien. Bis eine defekte Turbine aus China repariert sei, könne es gut und gerne 18 Monate dauern. Der Brandschutz ist in Deutschland besser organisiert. Während Feuer und Explosionen weltweit 27 Prozent der gemeldeten Schäden bei Großprojekten ausmachen, sind es bei deutschen Auftraggebern nur fünf Prozent.