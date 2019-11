AIF Papst ernennt neuen Präsidenten der Vatikan-Finanzaufsicht

In der vorigen Woche berichtete das „Wall Street Journal“, dass die in Kanada ansässige Egmont Group, ein internationales Netzwerk zum Kampf gegen die Geldwäsche, keine vertraulichen Informationen mit der AIF mehr teile. Grund sei, dass bei den Bürodurchsuchungen Anfang Oktober Daten und Unterlagen der AIF beschlagnahmt wurden. Papst Franziskus sagte dazu auf dem Rückflug von Tokio am Dienstag, dass es sich bei der Gruppe um eine private Organisation handele.