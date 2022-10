Aiways U5 im Test: Hält ein China-E-Auto 50.000 Kilometer aus?

Der Geländewagen ist außen moderat modern, innen wunderbar geräumig und luftig, üppig ausgestattet, hochwertig verarbeitet, die Fahreigenschaften sind tadellos. Nur die geringe Reichweite, die unterdurchschnittliche Crash-Sicherheit und kleinere Schwächen im Bedien- und Multimedia-System fallen negativ auf.



Der ADAC zeigte sich von dem Modell beeindruckt: „Mit 39.657 Euro vor Abzug der Förderprämien kostet der Aiways nur etwa halb so viel wie zum Beispiel ein fein ausgestatteter Mercedes EQC, der von den Abmessungen her in der gleichen Liga spielt“, so das Urteil der ADAC-Tester. Deshalb sei der Aiways aber „mitnichten“ auch nur halb so gut wie der Mercedes. Der U5 beweise, „dass Autos, die in China gebaut werden, schon lange nicht mehr billig im Sinne von ‚qualitativ minderwertig‘ sein müssten“.