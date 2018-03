Selman, 45, wird alle Hilfe brauchen, die er kriegen kann, wenn er eine Aktien-Sparte wiederbeleben will, in der die Erträge seit zehn Quartalen in Folge fallen und die nun 39 Prozent kleiner ist als vor zwei Jahren. Der Bereich hat mit Managementänderungen, einem Mangel an Volatilität an den Märkten und Befürchtungen über die Stabilität der Deutschen Bank zu kämpfen, was einige Kunden veranlasste, 2016 der Bank den Rücken zu kehren. Neue europäische Regeln, die Banken dazu zwingen, Research getrennt von Broker-Dienstleistungen in Rechnung zu stellen, helfen nicht.