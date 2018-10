Aktienkurs: Steigende Zinsen heizen Sorgen um verschuldete Unternehmen an

Zu den Aktien, bei denen Vorsicht geboten ist, gehören Kraft Heinz Co., Wynn Resorts Ltd. und Symantec Corp. in den USA sowie Hennes & Mauritz AB, Tesco Plc und Telia Co. in Europa, so die Schweizer Bank. In den USA sind die Zinsen seit einigen Jahren gestiegen, aber in Europa könnten die Kreditspreads beginnen sich auszuweiten, da die Zentralbank sich darauf vorbereitet, im Dezember ihr Anleihekaufprogramm zu begrenzen, so Shing von BNP Paribas.