Aktivistischer Investor: Hedgefonds Elliott übernimmt AT&T-Anteile für 3,2 Milliarden Dollar

Elliott steigt beim US-Telekommunikationsriesen AT&T ein und übernimmt Anteile im Wert von 3,2 Milliarden US-Dollar. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Der New Yorker Hedgefonds, der vom Milliardär Paul Singer geleitet wird, skizzierte in einem Brief an den Vorstand am Montag einen vierteiligen Plan für das Unternehmen.