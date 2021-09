Aldi, Lidl, Rewe, Edeka Der Corona-Boom ebbt ab – und die Preise für Lebensmittel steigen

Die verschiedenen Handelsformate haben sich dabei allerdings höchst unterschiedlich geschlagen: So verzeichneten Drogerieanbieter nur vergleichsweise moderate Zuwächse, während vor allem klassische Super- und Verbrauchermärkte – die sogenannten Vollsortimenter - zweistellig zulegten. Letztere hatten per August 2020 zusammengerechnet 16,5 Prozent mehr Umsatz auf dem Konto. „5,5 Prozent aus 2021 kommen auf diese herausragende Performance noch obendrauf“, berichten die Experten. Allerdings spürten nun auch die Super- und Verbrauchermärkte, dass die Verpflegung in Restaurants und Kantinen wieder zunimmt. „Gerade die besser bezahlten Büroarbeiter in den Metropolen hatten ja in den Monaten des Lockdowns vor allem die Supermärkte frequentiert, weil sie hier am ehesten adäquaten ‚Ersatz‘ für die ausgefallenen Restaurantgenüsse fanden“, heißt es in der Studie.