Allzeittief rückt näher: Aktie der Deutschen Bank rutscht unter 11 Euro – Was Investoren jetzt wissen müssen

Warum sinkt der Kurs gerade jetzt so tief?

Auslöser für die Kursverluste am Mittwoch dürfte die schwache Marktlage am Mittwoch gewesen sein. Neue schlechte Nachrichten aus dem Hause der Deutschen Bank gab es jedenfalls nicht – und die Deutsche Bank befand sich in guter Gesellschaft: Der deutsche Leitindex Dax lag ebenso im Minus, auch europäische Bankenindizes notierten unter dem Vortagesniveau. Die Aktie der Commerzbank rutschte sogar noch tiefer ins Minus als die Aktie der Deutschen Bank. Wenig hilfreich für Banken im Allgemeinen: Zuletzt sind die Zinsen am Kapitalmarkt wieder gesunken. Das schwächt das Kreditgeschäft von europäischen Banken.