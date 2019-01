Alternative Anlagen Pimco steigt ins Geschäft mit Katastrophenanleihen ein

24. Januar 2019 , aktualisiert 24. Januar 2019, 18:07 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Pimco will stärker in den Markt für alternative Anlagen vordringen. Nun steigt das Fondshaus in das Geschäft mit Katastrophen-Anleihen ein.