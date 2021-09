Alternde Gesellschaft: IfW-Institut: Demografischer Wandel bremst Wachstum der Wirtschaft

Das Altern der Gesellschaft dämpft laut IfW-Institut die Aussichten für Konjunktur und Wirtschaftswachstum in Deutschland. „Deutschland wird alt, das schlägt auf den Arbeitsmarkt durch und kostet Wirtschaftskraft“, teilte das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) am Freitag in seiner Mittelfristprognose mit. „Deutschlands Wachstumsperspektiven verschlechtern sich aufgrund des demografischen Wandels deutlich.“