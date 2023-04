Amazon-Quartalszahlen zu Q1 2023 Quartalszahlen, Gewinn und Vorjahresvergleiche im Überblick

Amazon schwächelt erneut bei der Bilanz. So verzeichnet Amazon im ersten Quartal 2023 einen Nettogewinn in Höhe von 3,17 Milliarden Dollar. Im Vergleich zum Vorjahr, als Amazon einen Verlust von 3,8 Milliarden Dollar erzielte, konnte nun ein deutliches Plus verzeichnet werden. Der operative Gewinn stieg dabei um 30 Prozent auf 4,8 Milliarden Dollar im Vorjahresvergleich, wobei vor allem die Cloudsparte AWS seit Jahren der wichtigste Gewinntreiber des Konzerns ist. In den letzten Monaten gab es jedoch eine Schwächephase bei AWS. Zum ersten Mal musste Amazon für diesen Geschäftsbereich einen sinkenden Umsatz im Vergleich zum Vorquartal, also dem vierten Quartal 2022, ausweisen.