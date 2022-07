Amazon-Quartalszahlen zu Q2 2022 Quartalszahlen, Gewinn und Vorjahresvergleiche im Überblick

Trotz des steigenden Umsatzes verzeichnet Amazon auch im abgelaufenen Quartal einen Milliardenverlust. So verzeichnet das Unternehmen in Q2 einen Netto-Verlust in Höhe von immerhin 2,0 Milliarden Dollar. Ein Faktor dabei scheint nach wie vor die Teilhabe an US-E-Autohersteller Rivian zu sein. Auf die Aktie wirkt sich das mit einem Verlust von 0,20 Dollar aus.