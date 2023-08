Amazon-Quartalszahlen zu Q2 2023 Quartalszahlen, Gewinn und Vorjahresvergleiche im Überblick

Laut dem aktuellen Finanzbericht des US-Unternehmens erlöste Amazon über alle Betriebszweige hinweg Umsätze in Höhe von 134,4 Milliarden Dollar. Das entspricht einem Plus von elf Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das Unternehmen konnte trotz der hohen Inflation, Kaufzurückhaltung und Konjunktursorgen gesteigerte Umsätze verbuchen, wobei das Cloud-Geschäft des Internetriesen wieder an Fahrt aufgenommen hat (+ 12 Prozent ggü. Vorjahr), nachdem es zuvor erstmals schwächelte. Zudem verkündet das Unternehmen den erfolgreichsten Prime-Day, den es bisher gab. Erzielt wurde an diesem Tag ein Umsatz von über 2,5 Milliarden Dollar.