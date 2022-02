Amazon-Quartalszahlen zu Q4 2021 Quartalszahlen, Gewinn und Vorjahresvergleiche im Überblick

Laut dem aktuellen Finanzbericht erzielt das US-Unternehmen im vierten Quartal über alle Betriebszweige hinweg einen Erlös von 137,4 Milliarden Dollar. Das entspricht einem Plus von neun Prozent im Vergleich zum Vorjahreswert. Als Grund für den starken Gewinnanstieg führt Amazons seine Beteiligung am Elektroautobauer Rivian an, da man durch dessen Börsengang im November stark profitieren konnte.