Amerikanische Grossbank: Russland-Ausstieg der Citigroup soll noch stärker ausfallen

Die amerikanische Großbank Citigroup will sich noch stärker als bislang geplant aus Russland zurückziehen. Das Geldhaus hatte bereits vor der russischen Invasion in die Ukraine vorgehabt, aus dem Verbraucher-Geschäft dort auszusteigen. „Wir haben nun entschieden, das Ausmaß dieses Ausstiegsprozesses zu vergrößern und weitere Geschäftslinien hinzuzunehmen“, erklärte das Bankhaus am Montag. Die Entscheidung bedeutet, dass die Bank in Russland auch ihre institutionellen Kunden und ihre Kunden in der Vermögensverwaltung aufgibt.