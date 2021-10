Ampel-Sondierung „Scholz ist jetzt die Autorität in der Partei“

Am Montag gehen die Sondierungen in die erste heiße Phase. Warum sollten die SPD-Mitglieder am Ende Ja sagen zu einem FDP-Finanzminister Christian Lindner?

Wenn die Ampelkoalition funktionieren soll, dann dürfen genau solche Fragen am Ende nicht im Mittelpunkt stehen. Wenn sie es doch tun, ist etwas falsch gelaufen. Wichtiger als alle „Wer wird was“-Überlegungen wird sein, ob die drei Parteien ein gemeinsames Verständnis davon entwickeln, wohin sich dieses Land entwickeln soll. Wie man zentralen Herausforderungen – Digitalisierung, Dekarbonisierung, Wettbewerbsfähigkeit – angehen will. Darum geht’s.