Analyse: Warum sich die deutsche Solarbranche neu erfinden muss

Während Solarenergie in den vergangenen Jahren weltweit boomte, implodierte zeitgleich der deutsche Markt. Ausgerechnet im Geburtsland der Energiewende brach der Zubau an Solaranlagen drastisch ein. Arbeiteten in der Blütezeit der heimischen Photovoltaikindustrie um das Jahr 2010 noch über 133.000 Menschen in der Branche, waren es 2016 nach Berechnungen des Bundesverbands Solarwirtschaft gerade noch etwas über 30.000. Seit dem vergangenen Jahr erholt sich die Branche, wenn auch langsam.