Anfrage der Grünen: Münchner Staatsanwälte wurden bei Wirecard kaum selbst aktiv

Die Staatsanwaltschaft München ist bis zur aufsehenerregenden Pleite von Wirecard in den vergangenen zehn Jahren kaum aus eigenem Antrieb gegen den Zahlungsabwickler aktiv geworden. Nur eines von 20 Ermittlungs- und Prüfverfahren, die in den Akten der Behörde zwischen 2010 und Anfang Juni 2020 verzeichnet sind, haben die Strafverfolger „von Amts wegen“ geführt, wie aus einer Aufstellung des bayerischen Justizministeriums hervorgeht, die Reuters am Donnerstag vorlag.