Anhörung vor dem EuGH: Merkel stellt sich hinter Draghi – Regierung hält EZB-Anleihenkäufe für unbedenklich

Der Beschluss und die Ausführung der Käufe seien „derzeit noch mit den Verträgen vereinbar“, sagte Rechtsprofessor Ulrich Häde für die Seite der Bundesregierung am Dienstag vor Gericht in Luxemburg. Diese Position überrascht nicht, sie hatte sich bereits in einer Stellungnahme Berlins abgezeichnet. Es hieß weiter: Die Währungshüter seien ihrer Begründungspflicht für die Käufe ausreichend nachgekommen. Neben der Regierung hatten zuvor unter anderem die Bundesbank und die EZB den Luxemburger Richtern rechtliche Stellungnahmen vorgelegt.