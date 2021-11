Anlageberatung: Deutsche Banken bekämpfen Provisionsverbot – bis auf eine

Seinen Angaben zufolge belaufen sich die Provisionserträge der Banken in Deutschland im Wertpapiergeschäft auf etwa 1,5 bis 1,7 Milliarden Euro pro Jahr in der Vermögens- und Anlageberatung – bezogen auf Klein-Investoren mit weniger als 150.000 Euro bis 200.000 Euro an Anlagen. Nicht alles davon komme allerdings von Dritten wie Fonds-Anbietern, manche Provisionen würden schon jetzt direkt von den Beratenen gezahlt.