Anlagekonzepte: Wenn Regulierung Hoffnung macht

In den USA lässt sich beobachten, wie es in Deutschland weitergehen könnte. Dort liege über die Hälfte des verwalteten Vermögens in Indexfonds bei Privatanlegern, berichtet iShares-Vertriebsspezialist Scharl. In Deutschland seien es weniger als zehn Prozent. „In den USA ist Honorarberatung weiter verbreitet als in Deutschland“, sagt Scharl.

Auch in anderen europäischen Ländern gibt es Indizien dafür, dass die Einführung neuer Vergütungsmodelle den Vertrieb von Indexfonds ankurbelt. Zum Beispiel in der Schweiz. Dort verzichten immer mehr Schweizer Banken auf Provisionen und stellen ihren Kunden stattdessen die Anlageberatung in Rechnung. Hintergrund: Im Jahr 2012 hatte das Schweizer Bundesgericht entschieden, dass Geld, das zwischen Produktanbieter und Vermittler fließt, an die Kunden weitergegeben werden muss. Seitdem überdenken viele Schweizer Banken ihr Beratungsmodell. In der Schweiz, den Niederlanden und in anderen europäischen Ländern, in denen es ein umfassendes Provisionsverbot gibt, sei die provisionsunabhängige Beratung bereits heute ein wichtiger Vertriebskanal.