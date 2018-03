Anlageplattform: Zinsportal startet ETF-Portfolios

Als Pluspunkt gegenüber der Robo-Konkurrenz führt Georgadze zudem die Gebühren an. Pro Jahr liegen diese im Durchschnitt bei insgesamt 0,49 Prozent. Möglich sei das dank günstiger Konditionen des Fonds-Anbieters Vanguard. Auch die in den Gesamtkosten enthaltenen Gebühren für das Depot bei der DAB BNP Paribas und die Marge für Weltsparen fallen niedrig aus. „Wir glauben, dass wir groß werden, deshalb müssen wir am einzelnen Kunden nicht so viel verdienen“, sagt Georgadze selbstbewusst. Von den aktuell rund 100.000 Kunden sollen schon mehrere Tausend auf der Warteliste für das neue Produkt stehen. In den vergangenen fünf Jahren hat Weltsparen bereits 5,5 Milliarden Euro Einlagen vermittelt.