Anleger-Skandal: Credit Suisse zahlt Greensill-Fonds-Anlegern erneut Geld zurück

Die Credit Suisse schüttet in Zusammenhang mit der Not-Abwicklung von vier gemeinsam mit der zusammengebrochenen Greensill Capital betriebenen Fonds erneut Bargeld an die Anleger aus. Die zweite Auszahlungs-Tranche belaufe sich auf 1,7 Milliarden Dollar, teilte die Schweizer Großbank am Dienstag mit.