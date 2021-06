Anleihekäufe: Weidmann macht Vorschläge zur geldpolitischen Behandlung von Klimarisiken

Bundesbank-Präsident Jens Weidmann ist in der Diskussion über die stärkere Einbeziehung von Klimarisiken in der Geldpolitik mit neuen Vorschlägen vorgeprescht. Sollten andere Lösungen nicht gefunden werden, könnten die Laufzeiten und die Menge von Firmenanleihen aus bestimmten Sektoren im geldpolitischen Portfolio begrenzt werden, sagte Weidmann am Mittwoch auf einer Veranstaltung der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ).