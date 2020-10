Anleihekaufprogramm: Weidmann sieht aktuell keinen Bedarf für erneute Lockerung der Geldpolitik

An den Börsen spekulieren viele Akteure derzeit darauf, dass die EZB noch in diesem Jahr ihr großangelegtes Krisen-Anleihekaufprogramm PEPP erneut aufstockt. Es ist inzwischen auf 1,35 Billionen Euro angelegt. Manche Volkswirte erwarten eine Ausweitung um 500 Milliarden Euro und eine Verlängerung der Käufe bis Ende 2021. Die nächste Zinssitzung ist am 29. Oktober.