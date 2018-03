Anleiheplattform Credx: Digitale Konkurrenz auf dem Bondsmarkt

FrankfurtDer Markt ist riesig und er ist lukrativ. Nach Berechnungen des Informationsdienstes Bloomberg hat die Platzierung von Anleihen den acht größten Banken in diesem Geschäft in den ersten drei Quartalen des vergangenen Jahres Einnahmen von 14 Milliarden Dollar beschert. Doch die digitale Revolution der Finanzbranche könnte dafür sorgen, dass den Geldhäusern in Zukunft zumindest ein Teil dieser Erträge verloren geht. Ähnlich wie Uber im Transportgeschäft versuchen neue digitale Bond-Handelsplattformen den Mittelsmann aus dem Geschäft zu drängen und das wären in diesem Fall die Banken.