Anno August Jagdfeld: „Mr. Adlon“ wirft der Signal Iduna versuchten Prozessbetrug vor

Der neuerliche Vorwurf des Prozessbetrugs, den Jagdfelds Anwälte am Donnerstag erstmals äußerten, bezieht sich auf Unterlagen zum Beitritt zur Schutzgemeinschaft, die die Signal Iduna erst nach mehreren Aufforderungen durch Jagdfelds Anwälte von der Kanzlei Wegner & Partner am Dienstag in das Verfahren einbringen ließ. Offenbar unterscheidet sich die eingereichte Beitrittserklärung zur Schutzgemeinschaft der Signal Iduna in wesentlichen Teilen von den Beitrittserklärungen anderer Mitglieder, zugunsten der Versicherung.