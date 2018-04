Antje von Dewitz zu Diversity: „Konzerne sind träge“ - deshalb glaubt die Vaude-Chefin, dass Mittelständler vielfältiger sind

Glauben Sie, dass Diversity in mittelständischen Unternehmen leichter umzusetzen als in Konzernen?

Ja. Konzerne sind träge. Für Vielfalt braucht es aber Treiber. Und die finden Sie in mittelständischen Unternehmen eher als in komplexen großen Unternehmensgebilden, wo man Diversität vielleicht mit Förderprogrammen oder ähnlichen Maßnahmen stärken möchte, es aber eigentlich erstmal ein Umdenken in der Belegschaft bräuchte. Ich glaube, dieses Umdenken ist in einem Familienunternehmen mit einem klaren Wertekonzept deutlich leichter vorzuleben als in einem Konzern mit zig Abteilungen.