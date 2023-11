Apple-Quartalszahlen Q4 2023 Quartalszahlen, Umsatz, Gewinn und Aktie im Überblick

Apple gab in seinem Quartalsbericht bekannt, dass der Konzern einen Betriebsgewinn von etwa 26,9 Milliarden US-Dollar erzielt hat. Zusätzlich verzeichnete Apple im vierten Quartal einen Nettogewinn von 22,9 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung um 10,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Dies führte zu einem historischen Höchststand des Gewinns für Apple. Dennoch sind die Aktien des Unternehmens belastet, sowohl aufgrund des Umsatzrückgangs als auch aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Situation in China. Das Geschäft des Unternehmens in China, dem drittgrößten Markt von Apple, schrumpfte um 2,5 Prozent auf 15,1 Milliarden US-Dollar.