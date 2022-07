Apple-Quartalszahlen zu Q3 2022 Quartalszahlen, Umsatz und Gewinn im Überblick

Das erste Quartal eines Geschäftsjahres beginnt für Apple Anfang Oktober. Q1 2022 begann am 1. Oktober 2021 und endete in der letzten Dezemberwoche. Aufgrund des Weihnachtsgeschäfts schreibt Apple in dieser Zeit in der Regel die stärksten Zahlen des Jahres. Die nun veröffentlichten Quartalszahlen beziehen sich daher auf das dritte Geschäftsquartal von Apple.