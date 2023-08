Apple-Quartalszahlen zu Q3 2023 Quartalszahlen, Umsatz und Gewinn im Überblick

Im vergangenen Quartal erzielte Apple einen Nettoumsatz in Höhe von 81,8 Milliarden Dollar. Dies entspricht einem leichten Rückgang von 1,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (82,9 Milliarden Dollar). Das hat vor allem einen Grund: Der iPhone-Absatz, dem wichtigsten Produkt im Portfolio des Unternehmens, ging von 40,7 Milliarden Dollar in Q3 2022 auf 39,7 Milliarden Euro zurück - eine Verringerung um 2,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dennoch zeigten sich Analysten positiv mit Blick auf den Gesamtumsatz, fielen ihre Prognosen doch mit 81,7 Milliarden Euro etwas niedriger aus. Die Einbußen hinsichtlich des iPhone-Geschäfts konnte der us-amerikanische Konzern vor allem durch leichte Zuwächse im Bereich Wearables, Home and Accessories (u.a. Apple Watch) sowie dem Bereich Services (u.a. App Store und Apple Music) ausbessern.