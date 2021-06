Apple-Zulieferer: AT&S plant neues Werk in Südostasien – Aktie hebt ab

Der steirische Leiterplatten-Hersteller AT&S will das stark wachsende Geschäft mit IC-Substraten weiter ausbauen und plant den Bau einer Produktionsanlage in Südostasien. Dafür sollen in den kommenden fünf Jahren bis zu 1,7 Milliarden Euro investiert werden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Die Zustimmung des Aufsichtsrates stehe noch aus.