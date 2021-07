Arbeiten nach Corona: Mitarbeiter von Unicredit dürfen zwei Tage pro Woche im Homeoffice arbeiten

Unicredits Zentrale ist Mailand, im Herzen jener Provinz, die letztes Jahr das Epizentrum der Corona-Pandemie war. Im Schnitt arbeitet derzeit ein Viertel der Belegschaft im Büro, die maximale Kapazität ist noch mit 50 Prozent festgesetzt. Außer in Deutschland und Österreich ist die Unicredit stark in osteuropäischen Ländern wie Russland, Tschechien und der Slowakei, Kroatien und Serbien vertreten.

„Die Pandemie hat unsere Gewohnheiten und unsere Arbeitsweise geändert“, zieht de Marchis ein Zwischenfazit. „Allgemein gesprochen, flexible Arbeitsmodelle hatten in der Vergangenheit vielleicht ein gewisses Stigma – in Zukunft werden sie die neue Normalität sein.“