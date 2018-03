Arbeitgeber-Bewertung im Netz: „Kantinenessen lecker, Kollegen nett, Chef blöd“

In vielen Unternehmen ist es inzwischen eine strategische Frage, welche Abteilung sich mit der öffentlich geäußerten Kritik der (ehemaligen) Mitarbeiter und Bewerber auseinandersetzt. Ist es die Personalabteilung, die sich schon per definitionem mit Arbeitgeberinhalten auseinandersetzen sollte? Ist die Kommunikationskompetenz der Marketing- oder PR-Abteilung gefragt? Soll sich die Fachabteilung der Kritik stellen, die in den meisten Fällen auch direkt an sie gerichtet ist? Oder ist an der Stelle nicht sogar die Geschäftsführung selbst gefragt, ihre Organisation per direkter Stellungnahme zu schützen?