Arbeitsmarkt: Arbeitslosigkeit in Großbritannien so niedrig wie seit 48 Jahren nicht mehr

Die Notenbank schraubt die Zinsen immer höher, um dem Preisauftrieb Paroli zu bieten: In ihrer bereits vierten Anhebung in nur sechs Monaten setzte die Bank of England den Leitzins Anfang des Monats um einen viertel Punkt auf 1,0 Prozent nach oben. Ein so hohes Niveau der Leitzinsen hat es seit 2009 im Vereinigten Königreich nicht mehr gegeben.



