Arbeitsmarkt: Beschäftigungsbarometer in Deutschland auf Rekordkurs

Dies liege beachtlich nahe am maximal erreichbaren Wert von 110 Punkten, teilte das IAB am Dienstag mit. „2018 wird aller Voraussicht nach ein Rekordjahr am Arbeitmarkt“, sagte Enzo Weber vom IAB. „Vollbeschäftigung ist mittelfristig denkbar. Aber dafür müssten noch mehr Arbeitslose von dem Rekordangebot an offenen Stellen profitieren können.“ Qualifizierung sowie intensive Betreuung und Vermittlung seien daher entscheidend.