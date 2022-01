Arbeitsmarkt: IAB: Arbeitslosigkeit in Europa sinkt vorerst nicht mehr

Die vierte Corona-Welle kommt zunehmend am europäischen Jobmarkt an. Ein Barometer dazu sank im Dezember zum sechsten Mal in Folge und fiel zum Vormonat um 1,2 auf 101,2 Punkte, wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zum Arbeitsmarkt-Frühindikator des Europäischen Netzwerks der öffentlichen Arbeitsverwaltungen am Freitag mitteilte.