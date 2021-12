Arbeitsmarkt IAB prognostiziert leicht steigende Arbeitslosigkeit

Die zweite Komponente - die die Beschäftigungsentwicklung vorhersagt - sank im Vergleich zum November um 2,2 Punkte auf 104,1. Der Beschäftigungstrend flache also ab, bleibt aber positiv. „Insgesamt wird der Arbeitsmarkt auch bei einem erneuten Lockdown nicht einbrechen, viele Firmen werden ihre Leute halten“, sagte Weber. In Branchen wie IT oder Erziehung werde es weiterhin zusätzliche Jobs geben. Schaden nehmen könnte aber die Beschäftigung in unmittelbar betroffenen Bereichen wie der Veranstaltungswirtschaft.